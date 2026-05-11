В Ливнах улучшат качество образования

Доля успешно прошедших испытания выпускников должна возрасти.

Администрация города Ливны в новой редакции утвердила паспорт муниципальной программы развития образования. Срок ее действия рассчитан по 2028 год включительно. Программа предусматривает увеличение: охвата детей, занимающихся в школьных кружках и секциях, до 35,5 процента; доли школьников, принявших участие в мероприятиях духовно-нравственной, патриотической и здоровьесберегающей направленности, – до 95,5 процента; доли школ, имеющих материально-техническую базу, соответствующую требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, – до 77,8 процента.

Кроме того, к 2028 году ожидается увеличение доли обучающихся, преодолевших по результатам основного государственного экзамена минимальный порог по всем выбранным предметам, до 86,6 процента, доли выпускников, преодолевших по результатам единого государственного экзамена минимальный порог по всем выбранным предметам, – до 89,6 процента. Доля обучающихся, участвующих в единой системе независимой оценки качества образования, должна дорасти до 98 процентов.

«Результативность работы системы общего образования определяется оценкой качества образования, которая традиционно складывается из оценки качества подготовки обучающихся и оценки качества образовательной деятельности организаций, – говорится в паспорте программы. – Анализ результатов образовательной деятельности показывает, что на протяжении последних пяти лет качество знаний остается стабильным и по результатам прошедшего учебного года составило 53,3 процента (в предыдущем учебном году – 52,3 процента). Показатель успеваемости по итогам учебного года также стабилен и составил 99,3 процента».

В 2024-2025 учебном году к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования были допущены 553 выпускника 9-х классов. Все они получили аттестаты об основном общем образовании, в том числе 45 – аттестаты с отличием, то есть отличниками стали 8,1 процента ливенских девятиклассников. Программу за курс среднего общего образования освоили все 254 выпускника школ города и получили аттестаты о среднем общем образовании.

При этом 134 выпускника набрали 80 и более баллов (53 процента от общего количества), более четверти участников ЕГЭ по физике и истории набрали 80 и более баллов. На солидном уровне остается и доля высокобальников по математике профильного уровня, по химии, по физике и по русскому языку. В 2025 году 100 баллов на ЕГЭ набрали 11 ливенских выпускников: шесть выпускников получили 100 баллов по химии, два – по русскому языку, один – по литературе, физике и истории. Медалью первой степени «За особые успехи в учении» был награжден 41 выпускник.

