На Орловщине бюджетные премии привязали к эффективности

Утверждены показатели эффективности для премирования руководителей подведомственных учреждений.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области издал приказ, утвердив им показатели эффективности деятельности подведомственных ему государственных учреждений. Как следует из преамбулы документа, разработан он в соответствии с «Порядком оплаты труда руководителей и главных бухгалтеров бюджетных учреждений области».

Из него следует, что показатели эффективности вводятся для оценки результативности работы руководителей подведомственных учреждений и используются для назначения премиальных выплат. Это часть системы материального стимулирования, направленной на повышение качества управления и достижение конкретных результатов деятельности учреждений.

Для оценки выполнения показателей создается специальная комиссия. Положение о ее работе также утвердил департамент. Приказ обязывает руководителей подведомственных учреждений ежеквартально представлять в департамент отчет о выполнении показателей эффективности по типовой форме. Показатели эффективности деятельности утверждены специальным приложением к приказу.

В частности, премии руководителей будут напрямую зависеть от процента выполнения плановых показателей государственного задания, обеспечения информационной открытости учреждения, количества обоснованных жалоб со стороны граждан на качество предоставляемых услуг, отсутствия или наличия просроченной кредиторской задолженности свыше двух месяцев, образовавшейся по вине учреждения, своевременности уплаты налогов и сборов, нарушений, выявленных контрольными и надзорными органами.

Интересно, что при решении вопроса о премировании руководителя будет учитываться даже развитие платных услуг, а именно рост размера доходов учреждения от коммерческой деятельности. Важными критериями также являются соблюдение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы его работников, степень укомплектованность учреждения работниками, обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки работников, а также отсутствие нарушений трудовой и исполнительской дисциплины.

Приказ вступил в силу со дня его официального опубликования, контроль за исполнением глава департамента Ольга Платонова оставила за собой. В целом новый порядок направлен на повышение прозрачности системы премирования и укрепление персональной ответственности руководителей за результаты работы возглавляемых ими учреждений.

