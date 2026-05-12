Аналитики выяснили, что сбережения положительно влияют на ментальное здоровье

12.5.2026 | 11:39 Новости, Общество, Экономика

Служба исследований ВТБ провела опрос среди 1500 жителей крупных городов в возрасте от 18 до 65 лет.

Аналитики выяснили, как финансовое положение влияет на психоэмоциональное состояние. Результаты показали, что наличие сбережений помогает сохранять ментальное здоровье абсолютному большинству россиян.

Финансовая подушка безопасности обеспечивает эмоциональную стабильность 73% опрошенных, а отсутствие долгов и других финансовых обязательств — 64% респондентов. Лишь 3% участников опроса заявили, что их финансовое положение никак не сказывается на ментальном здоровье.

Чаще всего беспокойство о деньгах возникает в связи с приближением сроков обязательных платежей (аренда, кредиты). Около половины опрошенных в такие моменты начинают искать дополнительный заработок, а 23% живут в режиме постоянного финансового контроля, ежедневно проверяя баланс в мобильном банке.

Что касается размера сбережений, то 50% респондентов воспринимают накопления как подушку безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Классический вариант — от трех до шести месячных зарплат, который страхует от потери работы, — назвали 40% опрошенных. При этом 37% чувствуют полный финансовый комфорт только при сумме, равной годовому доходу или выше.

Сам процесс накопления также становится своеобразной «вкладотерапией»: 33% респондентов радует сам факт перевода денег на накопительный счет или вклад, 27% получают удовольствие от просмотра начисленных процентов, а 20% — от активации кешбэка и бонусов. Около половины россиян заходят в онлайн-банк один-два раза в неделю именно для того, чтобы посмотреть на сумму накоплений, а 21% делают это ежедневно.

Отсутствие сбережений, напротив, негативно влияет на поведение и качество решений. Треть опрошенных признались, что при нехватке финансов становятся зависимыми от обстоятельств, соглашаются на нелюбимую работу и боятся менять жизнь. 24% респондентов отсутствие накоплений мотивирует больше зарабатывать, тогда как 16% становятся импульсивными и поддаются спонтанным покупкам на маркетплейсах.

«Наше исследование подтверждает глобальный тренд: финансовая устойчивость становится неотъемлемой частью ментального здоровья. Для большинства россиян наличие сбережений напрямую влияет на эмоциональный фон. Вклад или накопительный счет – это не только прирост капитала, но и доступный ритуал, снижающий уровень тревожности, своего рода вкладотерапия», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

