На Орловщине продолжат вытаскивать деревья из воды

В Орловской области проведут ещё 33 мероприятия акции «Вода России».

Её организует министерство природных ресурсов и экологии нашей страны.

Об этом на сегодняшнем совещании в региональной администрации рассказала Ирина Булгакова, исполняющая обязанности руководителя Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

В рамках акции проводится очистка берегов водных объектов.

На 1 мая в нашей области в акции участвовали 625 человек. Удалось очистить 27,4 километра берегов и собрать 35 кубометров мусора.

Ещё 33 мероприятия в рамках «Воды России» состоятся до конца года.

Особым вопросом стала уборка деревьев, упавших в воду. Как пояснила чиновница, ими тоже надо заниматься, так как подобные скопления мешают нормальному движению водных масс.

«Почистили часть, вынули из воды, распилили и убрали на свалку… Чтобы увеличилась проточность водоёмов — это влияет на самоочищаемость водных объектов», — рассказала Булгакова.

Также чиновница уточнила, что благоустройство водных объектов на территории каждого конкретного муниципального образования и населённого пункта является задачей органов местного самоуправления.

ИА «Орелград»