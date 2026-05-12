На Орловщине стали тщательнее оценивать демонстрационные экзамены

Количество оценщиков за несколько лет выросло в 22 раза.

В Орловской области в период с 2019 по 2025 год наблюдался рост числа центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ), который увеличился в 14 раз, с 5 до 68 единиц. Это обусловлено значительным расширением охвата специальностей, форма итоговой аттестации которых – демонстрационный экзамен. Об этом говорится в отчете по итогам 2025 года, подготовленном сотрудниками регионального департамента образования.

Из отчета следует, что в 2025 году число специалистов, принимавших участие в оценке выпускников демонстрационного экзамена, выросло в 22,17 раза по сравнению с 2019 годом. В департаменте данную тенденцию связывают с изменениями, произошедшими за прошедшие годы в федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального образования. Согласно им демонстрационный экзамен стал обязательным элементом выпускного экзамена для большинства специальностей.

«Для проведения оценки заданий демонстрационного экзамена была сформирована экспертная группа, в состав которой вошло около 800 профильных специалистов, – говорится в отчете. – Важно отметить, что 65 процентов экспертов представляют 132 ведущих предприятия Орловской области, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма и компетентности членов Государственной экзаменационной комиссии».

Всего в регионе было проведено 136 демонстрационных экзаменов, в которых приняли участие более 2000 студентов. В рамках промежуточной аттестации состоялось два экзамена, в которых участвовали 47 студентов. В рамках государственной итоговой аттестации (ГИА) экзамены сдали более 2000 студентов, из которых 1200 человек выбрали базовый уровень, а 1135 – профильный уровень.

