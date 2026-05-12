Орловского бизнесмена наказали предупреждением

Арбитраж привлек предпринимателя к ответственности за неисполнение требований конкурсного управляющего.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по заявлению прокуратуры Орловского района к индивидуальному предпринимателю о привлечении того к административной ответственности по части 4 статьи 14.13 КоАП РФ. Надзорное ведомство указало, что ИП является единственным учредителем компании «Теплосервис Пахомовский». Еще в декабре 2020 года ее признали банкротом.

В октябре 2024 года новый конкурсный управляющий направил предпринимателю запрос на предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности компании за период с 2017 года. Письмо было получено адресатом 30 октября 2024 года, однако в установленный семидневный срок ответа не последовало, следует из материалов дела. В судебном заседании ИП пояснил, что вся имевшаяся документация была передана предыдущему конкурсному управляющему, а также изъята правоохранительными органами в рамках доследственной проверки. Договоры займа он приобщил к материалам дела о банкротстве. Иной документацией, по его словам, он не располагал в связи с истечением сроков хранения.

Однако суд установил, что предприниматель не уведомил конкурсного управляющего об отсутствии запрашиваемых документов в установленный законом срок. Этого оказалось достаточно для квалификации его бездействия как административного правонарушения. Конкурсный управляющий обратился в прокуратуру в августе 2025 года. А в феврале 2026 года заместитель прокурора Орловского района вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Ранее, в сентябре 2025 года, оперуполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД РФ «Орловский» уже проверял действия предпринимателя на предмет состава преступления по статье 195 УК РФ, но отказал в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. При этом факт неисполнения требований закона о банкротстве был установлен. Также стоит сказать, что годом ранее, решением арбитражного суда, данный ИП уже привлекался к ответственности по части 4 статьи 14.13 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения.

То решение вступило в законную силу 10 марта 2025 года, и годичный срок, в течение которого предприниматель считался подвергнутым административному наказанию, истек 10 марта 2026 года. Поскольку к моменту рассмотрения нового дела этот срок уже прошел, суд посчитал возможным вновь назначить наказание. Причем оно вновь назначено в виде предупреждения, а не штрафа.

