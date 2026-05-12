В Орле ночью на Кромском шоссе погибли два пешехода

12.5.2026 | 8:55 Новости, Происшествия

Смертельное ДТП произошло 11 мая.

Примерно в 00:45 водитель автомобиля «Мазда 3» 2001 года рождения, двигаясь от улицы Кромской в сторону улицы Машиностроительной, у дома №27 сбил двух пешеходов — мужчин 1987 и 1982 годов рождения. По предварительным данным, люди находились на проезжей части без цели ее перехода. От полученных травм оба пешехода скончались на месте, сообщили в УМВД России по Орловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Судя по фото с места аварии, ДТП произошло у пешеходного перехода.

ИА "Орелград"


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

