В Орле ночью на Кромском шоссе погибли два пешехода

Смертельное ДТП произошло 11 мая.

Примерно в 00:45 водитель автомобиля «Мазда 3» 2001 года рождения, двигаясь от улицы Кромской в сторону улицы Машиностроительной, у дома №27 сбил двух пешеходов — мужчин 1987 и 1982 годов рождения. По предварительным данным, люди находились на проезжей части без цели ее перехода. От полученных травм оба пешехода скончались на месте, сообщили в УМВД России по Орловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Судя по фото с места аварии, ДТП произошло у пешеходного перехода.

ИА “Орелград”