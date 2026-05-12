Орловское УФАС признало рекламу Т-Банка ненадлежащей

Антимонопольщики оценили сведения о запуске сервиса возврата денег.

Как пояснили в пресс-службе Орловского УФАС России, ранее в ведомство с жалобой обратился гражданин. Жаловался он на рекламу, которая транслировалась в эфире одной из радиостанций. В ходе проведенной проверки было установлено, что аудиоролик содержал привлекательные для потребителей сведения о запуске сервиса возврата денег за любые покупки.

«Слушателя призывали нажать кнопку «Оспорить» в приложении Т-Банка, обещая: «Мы поможем вернуть деньги, а с продавцом разберемся сами. Однако в конце ролика, ускоренным темпом говорилось, что «Возврат денег не гарантирован», – сообщает пресс-служба Орловского УФАС. – Отсутствие этой информации искажает смысл рекламы, так как у потребителя создается ложное впечатление о гарантированной защите его прав».

В результате Орловское УФАС возбудило дело в отношении Т-Банка и признало рекламу организации ненадлежащей. По мнению антимонопольного органа, банк нарушил требования Закона о рекламе. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 14.3 КоАП РФ. То есть банку грозит штраф, размер которого определяется уже в рамках административного производства.

С точки зрения закона, реклама финансовых услуг должна быть добросовестной и достоверной. А информация, влияющая на решение потребителя, не должна зачитываться «мелким шрифтом на скорости», в данном случае ускоренной голосовой подачей в конце ролика. Впрочем, банк вправе оспорить решение антимонопольного органа в установленном законе порядке, в том числе через суд.

К слову, Орловское УФАС взаимодействует с Отделением по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО в сфере контроля и пресечения ненадлежащей рекламы финансовых услуг, в рамках реализации мероприятий дорожной карты и плана взаимодействия в области защиты прав потребителей финансовых услуг. Так, в 2025 году в УФАС поступило восемь обращений от ГУ Банка России по ЦФО о возможных нарушениях при распространении рекламы финансовых услуг.

Все указанные обращения были рассмотрены, в том числе с привлечением членов Экспертного совета по рекламе и недобросовестной конкуренции, который действует при Орловском УФАС. На основании поступившей информации было возбуждено и рассмотрено несколько дел по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе.

