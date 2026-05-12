Поступления от банкротов в Орловской области выросли в 2,6 раза

Рост стал возможен благодаря согласительным процедурам.

Управление ФНС России по Орловской области обнародовало итоги первого квартала 2026 года по поступлениям от предприятий и граждан, находящихся в процедурах банкротства или в отношении которых возбуждены дела о банкротстве. Как сообщила пресс-служба ведомства. общая сумма поступлений за отчетный период времени составила 208,6 миллиона рублей.

Основной причиной роста показателя, отмечают в ведомстве, стало развитие системы согласительных процедур. Из общей, указанной выше суммы, 177 миллионов рублей поступило именно в рамках согласительных процедур. Это на 111 миллионов рублей, или более чем в 2,6 раза больше, чем было за аналогичный период 2025 года. Столь резкий рост говорит о том, что должники все чаще выбирают добровольное погашение задолженности на ранних стадиях банкротства.

В налоговой службе пояснили, что заключение согласительных процедур предоставляет должнику право добровольно погасить задолженность после того, как процедура банкротства уже инициирована, но до вынесения судебного акта. Это позволяет компании продолжить работу, исполнять контрактные обязательства и, что особенно важно, сохранить рабочие места.

Чтобы помочь бизнесу, попавшему в тяжелую экономическую ситуацию, восстановить платежеспособность и не допустить банкротства, ФНС России ранее создала специальную площадку по реструктуризации долга. На ней должники и кредиторы при содействии налогового ведомства могут найти оптимальный путь урегулирования задолженности, пересмотреть условия и составить план погашения долга без применения санкций.

Обратиться на площадку можно дистанционно, в режиме онлайн. Для этого надо подать заявку на официальном сайте ФНС России в разделе «Площадка реструктуризации долга». Меры поддержки подбираются индивидуально в каждом конкретном случае по результатам подробного анализа всех обстоятельств, связанных с долгом. Рост поступлений по согласительным процедурам говорит о том, что институт добровольного погашения задолженности до суда становится все более востребованным.

Это выгодно всем сторонам. Так, бюджет получает денежные средства, должник сохраняет свой бизнес и рабочие места, а кредиторы получают возврат долгов без длительных судебных тяжб. Налоговая служба продолжает внедрять механизмы, стимулирующие должников к добровольному погашению задолженности, не доводя дело до полноценного банкротства с ликвидацией компании.

ИА “Орелград”