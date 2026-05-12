В Орле молодой человек обворовал собственную бабушку

На кражу внук решился после того, как не получил денег взаймы.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила без изменений приговор Северного районного суда города Орла, вынесенный в отношении ранее судимого местного жителя. Его признали виновным в совершении кражи, его действия квалифицировали по статье 158 Уголовного кодекса РФ. Молодой человек получил три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В судебном заседании он полностью признал вину, но все равно подал апелляционную жалобу, посчитав вынесенный приговор слишком суровым.

Однако апелляционная инстанция сочла наказание законным и справедливым и отказала в удовлетворении жалобы осужденного. Как следует из материалов дела, осужденный обворовал собственную бабашку. В основу приговора легли его показания, данные им на предварительном следствии и оглашенные в заседании суда первой инстанции. Осужденный рассказал, что в тот день находился в квартире вместе со своей бабушкой. Он попросил у нее в долг денежные средства в размере 160 тысяч рублей.

Бабушка ему не ответила, взяв время на раздумья. Но внук ждать не стал. Он сбежал из квартиры, прихватив с собой сумку бабушки, которая стояла на тумбочке у входа. В подъезде похититель открыл сумку и обнаружил в ней наличные в сумме 3200 рублей, которые тут же прикарманил. Кроме того, он забрал кнопочный телефон, принадлежавший бабушке, и ее банковскую карту.

Затем внук с помощью своего мобильного телефона вошел в банковское приложение и сумел перевести на свой счет со счета своей бабушки 148 тысяч рублей. После этого он снял со счета наличные, причем деньги снимал небольшими суммами в банкоматах и через кассы магазинов. В свою очередь бабушка рассказал следователю, что не сразу обнаружила пропажу. Об этом она узнала от соседа, который нашел ее сумку в подъезде и принес ее хозяйке. Бабушка вызвала сотрудников полиции, а вскоре обнаружила, что с ее банковского счета исчезли почти 150 тысяч рублей.

