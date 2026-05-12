В Ливнах обновили систему уличного освещения

Модернизация уличных светильников продолжается и в текущем году.

В Ливнах в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города» в 2025 году из средств муниципального бюджета было выделено более 23,5 миллиона рублей. Из них на оплату поставки электрической энергии было выделено 15,3 миллиона рублей, на выполнение работ по техническому обслуживанию комплекса наружного освещения – 2,3 миллиона рублей.

По данным мэрии, всего в 2025 году городским управлением ЖКХ было приобретено 98 приборов уличного освещения на общую сумму 703,4 тысячи рублей. Также был проведен ремонт 313 светильников, а дополнительно на улицах города было установлено 12 приборов уличного освещения. Кроме того, в рамках реализации проекта «Рабочий меридиан» были выполнены работы по установке 24 парковых и 40 тротуарных светильников и замене 12 приборов освещения автомобильной дороги.

Если брать отсчет с 2023 года, то в рамках работ по благоустройству общественных территорий по улице Октябрьской, Дзержинского и Мира было установлено дополнительно 136 парковых светильников и заменено 69 приборов уличного освещения. В 2026 году на мероприятия по программе по обеспечению безопасности дорожного движения выделено 21,7 миллиона рублей, в том числе на организацию работы искусственного освещения улиц в темное время суток выделено 13,8 миллиона рублей, а на техническое обслуживание комплекса наружного освещения – 2,8 миллиона рублей.

Ранее в своем отчетном докладе глава Ливен Сергей Трубицин подчеркнул, что техническому обслуживанию и совершенствованию освещения улично-дорожной сети администрацией города уделяется особое внимание. «К основным программным мероприятиям в этом направлении относятся: техническое обслуживание элементов и объектов электросетевого комплекса наружного освещения и оплата за потребленную электроэнергию», – заявил он.

ИА “Орелград”