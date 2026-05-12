В Орле мошенник провернул аферу с икрой

По просьбе следователя суд освободил его от уголовного наказания.

Северный районный суд города Орла рассмотрел ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении местного жителя, подозревавшегося в мошенничестве. Старший следователь ОП №3 (по Северному району) СУ УМВД России по городу Орлу просила освободить мужчину от уголовной ответственности и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Как следует из материалов дела, в феврале 2026 года данный гражданин провернул небольшую аферу.

По версии следствия, он «путем обмана ввел в заблуждение потерпевшего и побудил его передать денежные средства в размере 12 тысяч рублей якобы на покупку рыбы и двух банок икры». Получив деньги, подозреваемый скрылся и распорядился ими по своему усмотрению. Соответственно незадачливому покупателю был причинен материальный ущерб на указанную сумму, который следствие посчитало значительным.

На продавца завели уголовное дело, квалифицировав его действия по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Однако уже на стадии предварительного следствия фигурант полностью возместил потерпевшему материальный ущерб, то есть вернул ему 12 тысяч рублей, и извинился перед ним. Потерпевший не возражал против прекращения уголовного преследования и применения к подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Как пояснили в пресс-службе Северного районного суда, ходатайство было удовлетворено. Подозреваемого освободили от уголовной ответственности и назначили ему судебный штраф в размере 40 тысяч рублей, который необходимо уплатить в двухмесячный срок со дня вступления постановления в законную силу. А постановление уже вступило в законную силу. При вынесении решения суд учел то, что орловец ранее не был судим, подозревается в совершении преступления средней тяжести, вину признал полностью.

Кроме того, он раскаялся в содеянном, возместил ущерб и загладил причиненный преступлением вред. С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности подозреваемого, а также позиции потерпевшего, судья пришел к выводу о наличии оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования.

Напомним, что судебный штраф не является уголовным наказанием. Это альтернативная мера, применение которой не влечет за собой судимости. Но стоит отметить, что если фигурант не уплатит штраф в установленный срок, то суд может отменить свое постановление и привлечь его к уголовной ответственности. В данном случае орловец должен заплатить штраф в сумме, превышающей размер похищенных денежных средств более чем в три раза.

