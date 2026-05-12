Орловщина отправила на СВО стоматологическое оборудование

12.5.2026 | 16:09 Новости, СВО

Его доставят в военный госпиталь на Белгородском направлении.

Фото: oreloblsovet.ru

Передача состоялась при поддержке партии «Единая Россия» и при участии депутата областного совета Максима Лагутина и замеруководителя аппарата регионального парламента Ольги Чижминой.

Ранее состоялась рабочая встреча спикера Леонида Музалевского с Самвелом Шадяном, главой медицинской службы 10-го самоходно-артиллерийского полка. Ему передали документы на стоматологическую установку. Теперь отправлено и само оборудование.

«Мы направляем нашим коллегам стоматологическую установку Siger – полностью в рабочем состоянии. До этого наша клиника отправляла такие же установки на новые российские территории, в ДНР и ЛНР», — рассказал генеральный директор стоматологической клиники ООО «Авенокс-Дент» Андрей Афанютин.

В пресс-службе облсовета напомнили, что депутат Максим Лагутин несёт службу в добровольческом отряде «БАРС-Курск», причём ещё с 2024 года. Парламентарий сопроводил груз в пункт назначения.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU