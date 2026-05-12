Центр занятости будет выезжать к гражданам и работодателям

В Орловской области повысят доступность государственной поддержки в сфере занятости.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области утвердил порядок предоставления выездного обслуживания граждан и работодателей казенным учреждением «Центр занятости населения Орловской области». Цель нововведения заключается в повышении доступности мер государственной поддержки в сфере занятости для тех категорий граждан, которым сложно или невозможно обратиться в центр занятости лично.

Как следует из документа, выездное обслуживание позволит получать квалифицированную консультативную помощь по вопросам содействия занятости, а также пользоваться сервисами и мерами поддержки по месту жительства или нахождения. В перечень льготных категорий вошли: инвалиды I и II групп и их законные представители, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, граждане, находящиеся в местах лишения свободы, военнослужащие, жители пунктов временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев, граждане, лишившиеся жилья из-за ЧС, а также проживающие в труднодоступных районах области – там, где нет территориальных центров занятости.

Отдельно выделены работники, находящиеся под риском увольнения. Выездное обслуживание могут запросить и работодатели, воинские части, образовательные организации и даже учреждения исправительной системы. Список доступных выездных услуг довольно широк, в него входят 24 позиции. Среди них: содействие в поиске подходящей работы, профессиональная ориентация, профессиональное обучение безработных, психологическая поддержка, организация временного трудоустройства, в том числе несовершеннолетних и граждан, испытывающих трудности.

Также в перечень включены такие услуги, как содействие предпринимательской инициативе, помощь в переезде для трудоустройства в другую местность, ярмарки вакансий, информирование о положении на рынке труда. В качестве сервисов предусмотрены сопровождение обучения, помощь в оформлении досрочной пенсии, субсидирование затрат предприятий оборонно-промышленного комплекса, консультационное содействие при регистрации на портале «Работа в России», SkillsNet, Онлайнинспекция.рф, а также помощь в подаче заявлений через Единый портал госуслуг (ЕПГУ).

Судя по документу, ежегодно приказом руководителя областного Центра занятости будут утверждаться ответственные за организацию выездов и перечень должностных лиц, которые их осуществляют. График плановых выездов утверждается помесячно. При этом должны учитываться численность обслуживаемых граждан, наличие труднодоступных районов, исправительных учреждений и воинских частей, а также уровень цифровой грамотности местного населения. Допускается привлечение специалистов из иных сфер деятельности на основании соглашений о взаимодействии.

Возможны и внеплановые выезды – по заявкам самих граждан. Любой гражданин из льготных категорий или работодатель могут подать такую заявку лично, по телефону или по электронной почте. Дата внепланового выезда устанавливается не позднее 10 рабочих дней с даты поступления заявки. При обращении по телефону сотрудник центра перечисляет доступные меры поддержки, перечень необходимых документов, согласовывает день и время выезда.

