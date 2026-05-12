В Орле осудили экс-медсестру

Женщину признали виновной в мошенничестве.

Она работала в ООО «Доверие». Дело рассматривалось в Заводском районном суде.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, женщина вносила ложные сведения в документы работников некой коммерческой организации. Записи подтверждали, что данные граждане, пользуясь услугами «Доверия», якобы прошли медосмотр у узких специалистов.

Однако по факту «Доверие» даже не имело возможности оказывать такие услуги, так как не работало с подобными врачами. Ранее уточнялось, что речь шла об оториноларингологе и стоматологе.

Мошенничество происходило в период с октября 2024 по январь 2025, причём орловчанка действовала в составе преступной группы. В итоге сообщники получили по контрактам около 650 тысяч рублей.

Суд приговорил женщину к трём годам лишения свободы условно – с испытательным сроком на такой же отрезок времени. Кроме того, её оштрафовали на 300 тысяч рублей.

