Участник СВО стал советником в орловском департаменте

Это выпускник кадровой программы «Герои земли Орловской» Сергей Румянцев.

Информацию сообщил губернатор Андрей Клычков.

Румянцев назначен советником в Департаменте молодёжной политики и реализации патриотических проектов Орловской области. Уточняется, что это будет происходить на общественных началах.

«Теперь его навыки и знания будут применяться, в том числе, в важнейшем деле патриотического воспитания орловской молодежи», – написал Клычков.

Отметим, что Сергей Румянцев принимал участие не только в специальной военной операции, но и в боевых действиях в Сирии. Сообщается, что он получил высшее образование в соответствующей сфере, а также был награждён медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Кроме того, Румянцев завершил переобучение по кадровой программе «Герои земли Орловской» с отличием.

Ранее в областную власть вошли трое других выпускников программы — Владимир Конюхов (ставший заместителем главы департамента региональной безопасности), Сергей Клешнёв (получивший должность советника губернатора) и Александр Меркулов (включённый в общественный совет при департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения).

