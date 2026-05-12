Участник СВО стал советником в орловском департаменте

12.5.2026 | 13:33 Новости, СВО

Это выпускник кадровой программы «Герои земли Орловской» Сергей Румянцев.

Фото: max.ru/a_klychkov

Информацию сообщил губернатор Андрей Клычков.

Румянцев назначен советником в Департаменте молодёжной политики и реализации патриотических проектов Орловской области. Уточняется, что это будет происходить на общественных началах.

«Теперь его навыки и знания будут применяться, в том числе, в важнейшем деле патриотического воспитания орловской молодежи», – написал Клычков.

Отметим, что Сергей Румянцев принимал участие не только в специальной военной операции, но и в боевых действиях в Сирии. Сообщается, что он получил высшее образование в соответствующей сфере, а также был награждён медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Кроме того, Румянцев завершил переобучение по кадровой программе «Герои земли Орловской» с отличием.

Ранее в областную власть вошли трое других выпускников программы — Владимир Конюхов (ставший заместителем главы департамента региональной безопасности), Сергей Клешнёв (получивший должность советника губернатора) и Александр Меркулов (включённый в общественный совет при департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU