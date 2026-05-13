Эксперты разрешили строительство ФОКа в Кромах

Археологи не совершили важных находок на отведенном под строительство участке.

Стали известны результаты государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, отведенного под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Кромы, а также двух участков для подключения сетей водоснабжения и канализации. ФОК планируется возвести на улице Свободы. Экспертное заключение было подписано 5 мая 2026 года аттестованным специалистом липецкого ООО НПЦ «Черноземье», а заказчиком экспертизы выступил СПОК «Елецкий Стан», археологи которого проводили обследование в Кромах.

Целью археологов и экспертизы было установить, имеются ли на участке под будущий ФОК объекты культурного наследия. Обследование проводилось на трех земельных участках, площадь основного из которых составляет1,5 га. Экспедиция СПОК «Елецкий стан» работала на основании открытых листов, выданных Министерством культуры РФ. Полевой этап включал в себя визуальный осмотр местности, фотофиксацию и закладку шурфа – археологического раскопа-зонда.

В какой-то степени археологам мешало то, что обследованный участок сильно освоен. Здесь имеются грунтовые дороги, разрушенные нежилые постройки, строительный мусор, линии электропередач, лугово-кустарниковая растительность и деревья. Археологического материала и объектов, обладающих признаками культурного наследия, выявлено не было. Поэтому экспертиза дала положительное заключение на проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на указанных участках.

Кстати, эксперты изучили и исторические карты. Они отметили, например, что на «Трехверстовой карте Орловской губернии 1868 года» и на «Плане города Кромъ» 1909 года обследованный участок находится у юго-западной границы поселения, в квартале, выделенном столетие назад под жилую застройку. Исторические объекты, курганы, валы и т.д. на доступных картах в пределах участка не обозначены.

Ранее, в мае 2022 года, другой экспедицией на этой же территории тоже проводилась археологическая разведка. Тогда был заложен шурф на расстоянии около120 метровк северо-востоку от обследованного в этом году участка. Шурф был заложен у западной границы выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой исторической части города Кромы, XVII – начала XX вв. Участок 2». В том шурфе также не было обнаружено археологического материала.

