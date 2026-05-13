В Орле детсад крупно потратился на пени

Контрольно-ревизионный отдел Орла провел финансовую проверку в детском саду №86.

Контрольно-ревизионный отдел администрации города Орла провел плановую выездную проверку финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №86». Ревизия охватила период с 1 января 2024 года по 16 января 2026 года. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Проверка установила, что кредиторская задолженность учреждения остается высокой, хотя еще пару лет назад она была еще крупнее. Так, по данным отчетности, кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2024 года составила 17,98 миллиона рублей (из них просроченная – 13,7 миллиона рублей); по состоянию на 1 января 2025 года – 7,81 миллиона рублей (просроченная – 5,06 миллиона рублей); по состоянию на 1 января 2026 года – 7,54 миллиона рублей (просроченная – 3,49 миллиона рублей).

Таким образом, общая кредиторская задолженность за проверенный период времени сократилась в 2,3 раза, однако в 2025 году снижение оказалось незначительным. Особое внимание ревизоры обратили на неэффективное расходование бюджетных средств. В своем отчете они отметили, что из-за несвоевременного финансирования учреждения и, как следствие, несвоевременных платежей поставщикам, детскому саду пришлось перечислять пени, неустойки и оплачивать государственную пошлину.

Общая сумма указанных расходов составила 2,72 миллиона рублей, в том числе: в 2024 году – 1,13 миллиона рублей; в 2025 году – 1,59 миллиона рублей. По мнению ревизоров, тем самым не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, прописанный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. Нарушения были выявлены и в отчетности по муниципальному заданию, которое учреждению было утверждено управлением образования, спорта и физической культуры.

В отчетах о его выполнении ревизоры выявили некорректное отражение отклонений по числу человеко-дней пребывания. Сообщается, что показатель отражался без учета допустимого возможного отклонения. Обратили внимание проверяющие и на режим работы педагогов по совместительству. В проверяемом периоде персоналу детского сада разрешалось работать по совместительству более половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели.

По мнению проверяющих, это является нарушением требований постановления Минтруда России, которым установлены особенности работы по совместительству для педагогических, медицинских и фармацевтических работников. По итогам проверки в адрес руководителя учреждения направлено представление об устранении выявленных нарушений. Контрольно-ревизионный отдел продолжает мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города.

ИА “Орелград”