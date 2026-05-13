В Орловской области стартуют Дни славянской культуры

Орловцев ожидают фестиваль в Вятском Посаде и «Славянский диктант».

В майские дни Орловская область станет настоящим центром притяжения православной и славянской культуры. Так, в период с 15 по 17 мая в Духовно-православном центре Вятский Посад пройдет IX Международный фестиваль «Традиции Святой Руси» (6+), а 15 мая орловцы смогут проверить свои знания о славянском наследии, написав «Славянский диктант» (0+).

Как сообщила администрация Орловского муниципального округа, IX фестиваль «Традиции Святой Руси» в очередной раз соберет гостей на уникальный семейный праздник, основанный схиархимандритом Илием (Ноздриным). Его цель заключается в поддержании православных и народных ценностей, объединение поколений и сохранение живой связи с традициями.

Посетителей ожидают: интерактивные исторические пространства – встреча прошлого с настоящим; живые ремесла – работа кузнеца и ткацкой мастерицы, а также мастер-классы, на которых каждый сможет попробовать себя в традиционных техниках; детская программа – веселые игры и творческие занятия и приключения в легкой игровой форме; гастрономическая площадка – чай из самовара, горячие пироги по особым рецептам и другие угощения.

Также запланирована яркая концертная программа, в рамках которой гостям праздника представят народные мелодии в современном звучании и духовные произведения. Фестиваль позиционируется как настоящий семейный праздник, где каждый найдет занятие по душе. Можно, например, танцевать под народные ритмы, делать атмосферные фотографии или просто наслаждаться гармонией.

А 15 мая в 10:00 в Орловской детской библиотеке им. М.М. Пришвина состоится вторая Международная культурно-просветительская акция «Славянский диктант». Данное мероприятие призвано популяризировать знания истории, традиций и культурного наследия славянских народов. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов. Организаторы предупреждают, что для детей младшего школьного возраста задания могут быть сложными.

Организатором акции выступает Межпоселенческая библиотека Кольского района Мурманской области имени М.В. Ломоносова при поддержке Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино. Оба указанных мероприятия проходят в рамках Дней славянской культуры, сообщила пресс-служба губернатора Орловской области.

