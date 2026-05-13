Орловцам выдают чеки с ошибками

Орловские налоговики назвали самые частые ошибки при применении кассовой техники.

Управление ФНС России по Орловской области разобрало наиболее типичные нарушения, выявляемые при проверках порядка применения контрольно-кассовой техники (ККТ). В частности, специалисты налоговой службы рассказали участникам специально проведенного вебинара, на что обращают внимание инспекторы и как предпринимателям избежать штрафов. В ходе проверок налоговые органы регулярно фиксируют нарушения. Так, отсутствие в кассовом чеке реквизита «Наименование товара» стало одной из самых распространенных ошибок.

Отсутствие реквизита «Фамилия, имя продавца» тоже является распространенной ошибкой. В данном случае, как пояснили в пресс-службе регионального УФНС, вместо продавца часто указывают администратора или самого предпринимателя, хотя торговлю ведет другой человек. Другие типовые ошибки: неверная система налогообложения, указанная в чеке; отсутствие кода маркированного товара при реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке; применение только терминала и выдача пречека без использования контрольно-кассовой техники; неприменение ККТ при ее наличии или полное отсутствие техники там, где она обязательна.

Обратили налоговики внимание и на отраслевой проект «Общественное питание», запущенный относительно недавно. В его рамках налоговые инспекторы разъясняют посетителям кафе и ресторанов их права. Так, заведение обязано выдать кассовый чек до момента совершения оплаты, а не после нее. Если организация или индивидуальный предприниматель отказываются выдать чек, налоговая служба рекомендует обратиться в налоговый орган или сообщить о нарушении через мобильное приложение ФНС России «Проверка чеков».

В налоговой службе также пояснили, что современный государственный контроль ведется с учетом так называемого риск-ориентированного подхода. Налоговики применяют скоринговую оценку деятельности налогоплательщика на основе имеющейся у них информации. Контрольные мероприятия проводятся только в отношении тех предпринимателей, у которых выявлены отклонения от установленных параметров, то есть если сработали индикаторы риска.

Ранее пресс-служба регионального УФНС сообщила, что за первый квартал текущего года покупателям Орловской области было выдано около 71,1 миллиона чеков на общую сумму почти 54 миллиарда рублей. При этом средний чек составил 766 рублей. Всего на территории Орловской области на текущий момент зарегистрировано более 16,5 тысячи единиц контрольно-кассовой техники.

ИА “Орелград”