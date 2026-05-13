В Орловской области водитель пострадал после ДТП с животным

13.5.2026 | 9:17

Мужчина двигался по автодороге «Болхов-Орел-Витебск».

Управление Госавтоинспекции Орловской области

Госавтоинспекция Орловской области сообщила, что 12 мая в 14:15 водитель 1954 года рождения, управляя автомобилем «Лада Ларгус»,  на 23-м километре трассы допустил наезд на животное. В результате дорожно-транспортного происшествия человек получил травмы, после осмотра был отпущен. (О последствиях наезда для животного не сообщается).

В ведомстве напомнили, что для предотвращения подобных происшествий необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, соблюдать безопасный скоростной режим, чтобы у водителя всегда была возможность снизить скорость и вовремя остановиться, так как животные ведут себя непредсказуемо. Особую внимательность следует проявлять в местах установки дорожных знаков 1.27 «Дикие животные» и 1.26 «Перегон скота», двигаясь на таких участках с минимальной скоростью.

ИА “Орелград”


