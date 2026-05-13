Орловец отказался предоставить животное ветеринарам

Такую информацию сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Она поступила в ведомство из Управления ветеринарии Орловской области. Сотрудники этой структуры проводили плановую диспансеризацию крупного рогатого скота в Ливенском районе. В селе Жерино гражданин отказался предоставить им своё животное.

Уточняется, что речь идёт об одной голове КРС. Ветеринары должны были провести клинический осмотр — на признаки бруцеллёза, лейкоза и туберкулёза. Планировалось и взять пробы крови. Также КРС хотели вакцинировать от сибирской язвы и эмкара (болезни, которую вызывает бактерия Clostridium chauvoei).

«Эти заболевания входят в перечень особо опасных инфекций, которые требуют строгих ограничительных мероприятий», — отметили в ведомстве.

В итоге пока что Россельхознадзор выдал гражданину требование об устранении нарушения, причём в десятидневный срок. Теперь он сам должен обратиться в «Ливенский межрайонный центр ветеринарии» для проведения соответствующих мероприятий.

