В Рабочем посёлке Ливен заработал кабинет врача общей практики

Он приостанавливал работу из-за ковида.

Новость сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Кабинет функционирует как подразделение Ливенской ЦРБ. Перед возобновлением работы в помещениях сделали текущий ремонт. Также кабинет дооснастили необходимым оборудованием (за счёт программы по исполнению наказов избирателей депутатов областного совета).

«Теперь пациенты микрорайона смогут получать полный спектр первичной помощи непосредственно по месту жительства», – отметили в депздраве. Приём будет вести врач общей практики Татьяна Ивановна Касьянова.

