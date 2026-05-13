В Рабочем посёлке Ливен заработал кабинет врача общей практики

13.5.2026 | 11:33 Медицина, Новости

Он приостанавливал работу из-за ковида.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Новость сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Кабинет функционирует как подразделение Ливенской ЦРБ. Перед возобновлением работы в помещениях сделали текущий ремонт. Также кабинет дооснастили необходимым оборудованием (за счёт программы по исполнению наказов избирателей депутатов областного совета).

«Теперь пациенты микрорайона смогут получать полный спектр первичной помощи непосредственно по месту жительства», – отметили в депздраве. Приём будет вести врач общей практики Татьяна Ивановна Касьянова.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

