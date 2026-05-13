Заключён контракт на ремонт общежития Орловского ГАУ

На торги поступила одна заявка.

За выполнение задания взялось ООО “Центр фасадных технологий”. Согласно открытым данным, оно зарегистрировано в Липецкой области, причём ещё в 2008 году.

Компания приведёт общежитие в порядок за 149 миллионов 900 тысяч рублей. Это заметно ниже стартовой (максимальной) цены в 160 миллионов.

Речь идёт именно о капитальном ремонте “Общежития №1”. Его официальный адрес – “город Орёл, улица Весёлая, дом 28, помещение 500”.

Работы надо будет сделать к 15 декабря 2027 года.

