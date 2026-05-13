Заключён контракт на ремонт общежития Орловского ГАУ

13.5.2026 | 12:33 Важное, Новости, Образование

На торги поступила одна заявка.

ИА “Орелград”

За выполнение задания взялось ООО “Центр фасадных технологий”. Согласно открытым данным, оно зарегистрировано в Липецкой области, причём ещё в 2008 году.

Компания приведёт общежитие в порядок за 149 миллионов 900 тысяч рублей. Это заметно ниже стартовой (максимальной) цены в 160 миллионов.

Речь идёт именно о капитальном ремонте “Общежития №1”. Его официальный адрес – “город Орёл, улица Весёлая, дом 28, помещение 500”.

Работы надо будет сделать к 15 декабря 2027 года.

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

