В Орле платные врачи НКМЦ Круглой будут принимать по субботам

13.5.2026 | 14:01 Медицина, Новости

Попасть к специалисту в выходной станет проще.

НКМЦ имени Круглой. Фото: vk.com/zdravorelobl

Об этом сообщили в соцсетях медицинского учреждения.

Известно, что уже в ближайшую субботу, 16 мая, в отделении платных услуг НКМЦ будут принимать кардиолог, невролог, эндокринолог и ревматолог.

Также в этом отделении появился дополнительный педиатр. Врач ведёт приём во вторник и среду с 14:30 до 16:00. «Удобное время, чтобы зайти после школы», – добавили в Научно-клиническом многопрофильном центре.

Уточнить информацию и записаться на приём можно по телефону платного отделения +7 (4862) 59-84-73.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

