В Орле платные врачи НКМЦ Круглой будут принимать по субботам

Попасть к специалисту в выходной станет проще.

Об этом сообщили в соцсетях медицинского учреждения.

Известно, что уже в ближайшую субботу, 16 мая, в отделении платных услуг НКМЦ будут принимать кардиолог, невролог, эндокринолог и ревматолог.

Также в этом отделении появился дополнительный педиатр. Врач ведёт приём во вторник и среду с 14:30 до 16:00. «Удобное время, чтобы зайти после школы», – добавили в Научно-клиническом многопрофильном центре.

Уточнить информацию и записаться на приём можно по телефону платного отделения +7 (4862) 59-84-73.

