В Орле ремонтируют 21 остановку

Павильоны пострадали от вандалов.

Работы выполняет «Спецавтобаза». Её сотрудники приступили к ремонту остановочных павильонов сразу после наступления стабильной тёплой погоды.

Как сообщает «Первый областной», пострадавшие остановки есть во всех районах города. Работы выполняет одна бригада из четверых человек, «вооружённая» одной единицей спецтехники.

Между тем, финансовые возможности «Спецавтобазы» ограничены. Если вандалы покусятся на эти или другие павильоны снова, то до конца текущего года учреждение сможет восстановить лишь несколько объектов.

