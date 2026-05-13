В Орле ремонтируют 21 остановку

13.5.2026 | 13:53 Новости, Транспорт

Павильоны пострадали от вандалов.

Фото: obl1.ru

Работы выполняет «Спецавтобаза». Её сотрудники приступили к ремонту остановочных павильонов сразу после наступления стабильной тёплой погоды.

Как сообщает «Первый областной», пострадавшие остановки есть во всех районах города. Работы выполняет одна бригада из четверых человек, «вооружённая» одной единицей спецтехники.

Между тем, финансовые возможности «Спецавтобазы» ограничены. Если вандалы покусятся на эти или другие павильоны снова, то до конца текущего года учреждение сможет восстановить лишь несколько объектов.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU