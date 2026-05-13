В Орле в ГСК «Луч» придётся снести 10 гаражей

Это необходимо для устранения последствий провала.

Информацию сообщили в «Орёлводоканале». Снос «ещё 10 гаражей» требуется как для установления причины происшествия, так и для проведения ремонта.

На предприятии подтвердили, что провал произошёл 11 мая. Как и сообщалось ранее, единственным выходом является создание временной насосной станции. Трубу проложат по поверхности, за гаражами, рядом с железной дорогой, вдоль откоса.

К ней подключат насосы. «Орёлводоканал» откачает стоки, а затем продолжит ремонтные работы на основном коллекторе.

На данный момент проложено уже 350 метров трубы. Уточняется, что в устранении последствий происшествия участвует и «Орёлэнерго», так как, чтобы осуществить задуманное, потребовалось проложить высоковольтный кабель.

ИА «Орелград»