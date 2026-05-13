Уже третий конкурс на благоустройство сквера Танкистов провалился

13.5.2026 | 13:33

Желающих заняться знаковым объектом Орла пока не находится.

Об этом свидетельствуют результаты очередных торгов. Администрация Орла проводила их в третий раз, назначив ту же предельную цену — 131 миллион 427 тысяч 239 рублей. Заявок не поступило.

В проекте контракта указано, что благоустройство нужно будет завершить к 31 июля 2027 года.

Отметим, что на первые торги поступила одна заявка, но её признали не соответствующей условиям. Во втором случае процедуру вообще приостановили из-за поступившей жалобы. Её подало ООО «Управление капитального строительства». Однако ФАС признало жалобу необоснованной.

Напомним, что сквер победил на открытом голосовании по выбору объектов для благоустройства ещё в 2024 году. Этой весной здесь начали приводить в порядок ограду (в рамках отдельного контракта).

ИА «Орелград»


