В Орле «Тандер» обязали заплатить за травму сотрудницы на складе

Врач не исключал возможность заражения и ампутации конечности.

Северный районный суд Орла частично удовлетворил иск диспетчера АО «Тандер» (управляющая сетью «Магнит») о компенсации морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве.

В июне 2025 года женщина, работая в секторе вторсырья распределительного центра, по заданию начальника отдела управляла перевозчиком паллет. При движении задним ходом ее нога оказалась зажата между корпусом машины и отбойником. В результате женщина получила рваную рану голени, находилась на лечении в стационаре и дневном стационаре, временно не могла передвигаться без костылей и коляски. Испытывала переживания за свое здоровье, поскольку отбойник был грязным и в ходе лечения врач не исключал возможность заражения и ампутации. После длительного постельного режима набрала вес, из-за шрама вынуждена носить закрытую обувь и одежду.

Женщина настаивала, что работодатель поручил ей не обусловленную трудовым договором травмоопасную работу без специального допуска и полноценного инструктажа. Она потребовала 300 тыс. рублей в качестве возмещения. В компании вину отрицали, указывая на невнимательность самой сотрудницы. Женщине предлагали компенсацию в размере 100–120 тыс. рублей, однако пострадавшая от мирового соглашения отказалась.

Суд установил, что, хотя управление тележкой прямо не было прописано в должностной инструкции, эта работа входила в круг обязанностей. Главным же нарушением стало то, что работодатель не обеспечил безопасные условия: женщина не прошла обязательный предрейсовый медицинский осмотр и не имела удостоверения на право управления складской техникой, что прямо предусмотрено внутренними инструкциями компании.

Суд учел легкий вред здоровью (по заключению медиков), но принял во внимание физические и нравственные страдания истицы. Сумма 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда признана разумной и справедливой. С компании также взыскано 50 тыс. рублей на оплату услуг представителя и госпошлина в бюджет города в размере 3 тыс. рублей.

Решение может быть обжаловано в Орловском областном суде в течение месяца.

