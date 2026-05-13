В Орле суд рассмотрел дело о золотых слитках

Северный районный суд Орла частично удовлетворил иск гражданина к Рунец А.Н. о взыскании крупной суммы.

В октябре 2021 года мужчина передал Рунец в долг 302 тысячи долларов по расписке. Срок возврата — 15 сентября 2022 года. В апреле 2022 года женщина вернула только 7 тысяч долларов. Остальные деньги истец потребовал в суде (в пересчете на рубли на момент подачи иска — около 29 млн руб.).

Рунец настаивала, что договор займа — «притворная сделка». Мужчина еще до знакомства с ней самостоятельно запустил коммерческий проект по скупке золота в ДРК с последующим экспортом в ОАЭ. Он получил официальное приглашение от компании Congo Services Mining S.A.R.L и лично приезжал в Конго для организации деятельности. Рунец А.Н. (владелица компании VALANT GLOBAL FZE в ОАЭ) по настоятельной просьбе самого мужчины, который хотел сэкономить на регистрации юрлица, согласилась лишь оказать техническое содействие — транзитно перевести его деньги через счета своей компании африканским партнерам.

Расписка и договор оформлены только для подтверждения происхождения средств при банковских операциях, пояснила женщина. Настоящая воля сторон была направлена на финансирование личного предпринимательского проекта истца. Все средства в полном объеме и строго по распоряжениям мужчины перечислены компаниям в ДРК и пошли на изготовление оборудования, организацию экспедиций, в которых мужчина участвовал лично. После конфликта с контрагентом он требовал деньги у Congo Services Mining S.A.R.L. — обращался в правоохранительные органы ДРК, выдал доверенность местному адвокату на взыскание вложенных сумм. К Рунец А.Н. он длительное время никаких требований не предъявлял, что подтверждает отсутствие заемных отношений между ними. Истец пытается переложить неудачу с африканскими партнерами, используя формальную расписку, заявила женщина.

Мужчина не отрицал, что деньги пошли на золотодобывающий проект, но настаивал: это был именно заем ответчице, которая сама решила так распорядиться средствами. Расписка подписана добровольно, часть долга возвращена.

Представленными по делу доказательствами подтвержден факт внесения Рунец в день заключения договора займа на свой счет денежных средств на сумму 235 000 долларов США. Далее компанией VALANT GLOBAL FZE произведен платеж на сумму 230 000 долларов США в пользу компании Congo Services Mining S.A.R.L. за приобретение товара «золотые слитки Доре (20-22 карата)», вес 4459 грамм, с доставкой воздушным транспортом.

Суд решил, что буквальное толкование расписки и договора четко указывает на заем. Рунец А.Н. принадлежит компания VALANT GLOBAL FZE, которая предоставляет услуги по сопровождению регистрации (открытия) юридических лиц в Свободной Экономической зоне ОАЭ за денежное вознаграждение, получению лицензий, обслуживанию офисов, открытию банковских счетов и т.д. Таким образом, предполагается, что женщина обладает достаточными познаниями в сфере торгового оборота.В связи с этим к доводам ответчицы о допущенной ею неосмотрительности суд отнесся критически.

“Суд полагает, что, являясь профессиональным участником соответствующих экономических отношений, Рунец А.Н. должна была проявить должную осмотрительность и оценить правовые последствия заключаемого ею договора займа. Если условия подписанного ею договора и выданной расписки не соответствовали ее действительному волеизъявлению, она, действуя разумно и добросовестно, имела реальную возможность отказаться от их подписания либо потребовать включения в договор условий, отражающих истинный характер правоотношений”.

Наличие у займодавца заинтересованности в целях расходования заемщиком полученных средств, его участие в переговорах с третьими лицами, а равно обсуждение сторонами возможной доходности от операций, на которые впоследствии были направлены заемные средства, не изменяет правовой природы заключенного между ними договора и не трансформирует заемное обязательство в агентское соглашение (глава 52 Гражданского кодекса Российской Федерации).

С Рунец А.Н. взыскано 295 000 долларов основного долга и 72 385,57 процентов (эквивалент в рублях — по курсу ЦБ на дату фактической оплаты).

Решение может быть обжаловано в Орловском областном суде в течение месяца.

