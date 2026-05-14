«Ночь музеев» в Спасском посвятят обычаям крестьян XIX века

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» пригласил гостей на ежегодную акцию «Ночь музеев». В этом году она состоится 16 мая, а усадьба в этот день будет работать для посетителей до 22:00. Команда музея подготовила необычный формат: вместо одной фиксированной программы гостям предлагают возможность выбора.

Как сообщили в музее, главным событием вечера станет программа «Самородки». Она стартует в 19:00 у ворот усадьбы и будет посвящена судьбам, историям и обычаям крестьян XIX века. Участников ждет, в частности, экскурсия по выставке о Борисе Орловском – знаменитом «великому крепостном», авторе фигуры Ангела на Александровской колонне и памятников Кутузову и Барклаю-де-Толли в Петербурге.

Также в программу включено занятие «Традиции усадебного гостеприимства» в Крестьянской избе и командная игра по рассказам из цикла «Записки охотника». В музее подчеркивают, что количество участников программы «Самородки» ограничено – всего 30 человек. Для тех, кому не достанется места на основной программе, музей подготовил альтернативу в виде экскурсионной прогулки «Тайны старинного парка» (отправление от сторожки в 18:00 и 19:00) и выставки «Сюжеты из жизни Матроскина и Чебурашки» (выставочный зал будет открыт до 22:00).

Кстати, 16 мая обещает стать очень насыщенным днем для музея. Так, здесь также пройдут занятие в Крестьянской избе с чаепитием (12:30 и 14:30) и мастер-класс «Открытка XIX века» (13:30 и 14:30). Впрочем, и в другие майские выходные в родовой усадьбе Тургенева можно будет хорошо отдохнуть. Так, 17 мая здесь пройдет мастер-класс по изготовлению модного аксессуара XIX века; 23 мая – занятие в Крестьянской избе с чаепитием «Традиции усадебного гостеприимства» и мастер-класс по изготовлению броши «Спасские цветы».

На 24 мая запланированы мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Мотанка» и мастер-класс «Сова» по изготовлению поделки из природных материалов с рассказом о птицах Спасского парка. 30 мая пройдет еще одно занятие в Крестьянской избе с чаепитием «Традиции усадебного гостеприимства», мастер-класс по написанию письма в стиле XIX века «Языком Тургенева» и познавательная игра «Птицы Спасского парка». А 31 мая, в воскресенье, состоятся мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Хороводница» и мастер-класс по изготовлению модного аксессуара XIX века.

Возрастное ограничение: 6+

