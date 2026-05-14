В Болхове задержали подозреваемого в кражах из супермаркетов

Возбуждено уголовное дело.

В Болхове полиция задержала местного жителя 1961 года рождения по подозрению в совершении мелких хищений в двух магазинах самообслуживания. Ранее данный мужчина уже привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ за мелкую кражу. Тогда его наказали штрафом, который он так и не оплатил. Теперь в отношении него возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.

«Предварительное расследование продолжается. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Тем временем вступило в силу постановление Железнодорожного районного суда города Орла, которым было прекращено уголовное дело в отношении двух жительниц Орловской области. Они обвинялись в покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору. Органы предварительного расследования квалифицировали их действия по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

Примечательно, что обе фигурантки работают в доме социального обслуживания граждан. Согласно материалам дела, в сентябре 2025 года в период с 18:40 до 19:20 подсудимые, находясь в помещении торгового зала ТЦ «Европа», умышленно складывали товары со стеллажей в имеющуюся при них сумку. По версии следствия, они пытались тайно похитить товарно-материальные ценности, принадлежащие торговому центру, на общую сумму 13 791 рубль.

В числе товаров, которые женщины намеревались вынести, были: две сковороды, дезодоранты, сыр, приправы, масло сливочное, фольга, салатники, лимон, мыло, макароны, колбаса, несколько видов фарша, свинина, зубная паста и другие продукты и хозяйственные товары. Однако довести свой преступный умысел до конца подсудимые не смогли, поскольку после прохождения кассовой зоны были остановлены сотрудниками торгового центра. То есть они «не получили реальной возможности распорядиться похищенным по своему усмотрению».

В судебном заседании представитель торгового центра заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением. Он пояснил, что подсудимые принесли извинения и полностью возместили материальный ущерб, каждая внесла по 7000 рублей. Претензий к ним у ТЦ больше не имеется. Подсудимые и их защитники поддержали ходатайство, подтвердив примирение и полное возмещение вреда. Государственный обвинитель не возражал против прекращения дела, что и сделал суд.

ИА “Орелград”