Орловца осудили за хранение семи килограммов марихуаны

Мужчина решил изготовить наркотик из дикорастущей конопли.

Орловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвинявшегося в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Молодой человек признан виновным по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Как сообщила пресс-служба суда. Подсудимый обнаружил несколько кустов дикорастущего растения рода Конопля. Он сорвал их, отнес к себе домой и высушил в сарае.

Суд пришел к выводу, что подсудимый умышленно приобрел и хранил вещество растительного происхождения зеленого цвета, а именно части растения, содержащего в своем составе наркотическое средство. Общая масса изъятого превысила7,2 кг, что относится к крупному размеру. Подсудимый свою вину признал полностью и пояснил, что намеревался использовать растение для личного употребления.

По итогам рассмотрения дела ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 2 года с удержанием 20 процентов из его заработной платы в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу, как вступил в силу и приговор по аналогичному делу, которое рассмотрел Дмитровский районный суд. Местный житель также был признан виновным по части 2 статьи 228 УК РФ. В данном случае было установлено, что в период с середины августа по 28 октября 2025 года он, имея умысел на личное потребление наркотических средств, отправился на поиски дикорастущей конопли.

И такие кусты обнаружил недалеко от деревни Брусовец. Из материалов дела следует, что всего там росло не менее 30 кустов дикорастущей конопли. Подсудимый сорвал стебли с листьями и верхушечными частями. Тем самым, с точки зрения закона, он незаконно приобрел части растений рода Конопля, содержащих наркотическое средство тетрагидроканнабинол. Общая масса этого урожая составляла не менее 7235,3 грамма, что относится к крупному размеру.

Растения подсудимый отнес к себе домой в деревню Лубянки Дмитровского района. В гараже он расфасовал их в два полимерных мешка, а также разложил на столе, в кашпо. Часть урожая сложил в пакет, часть растений он измельчил, получив готовое к употреблению наркотическое средство – каннабис, или марихуану общей массой не менее 30,4 грамма. Наркотик он хранил там же, в гараже, расфасовав его в контейнеры, банки, свертки и коробку.

С тех пор подсудимый незаконно хранил наркотическое средство и необработанные части растений без цели сбыта, с его слов, исключительно для личного потребления. А 28 октября 2025 года к нему домой пришли сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области. Они проводили оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

И в хозяйственной постройке обнаружили и изъяли два мешка с коноплей. Нашли и коноплю, спрятанную в кашпо, контейнере, металлических банках, банке из полимерного материала, газетном свертке и картонной коробке. Кроме того, у подсудимого было изъято самодельное приспособление для курения, на поверхности которого эксперты обнаружили следы тетрагидроканнабинола. Подсудимый добровольно указал сотрудникам на места хранения запрещенных веществ и дал подробные пояснения.

В судебном заседании он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. С учетом этого ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 2 года с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства ежемесячно. Суд счел, что данный вид наказания достаточен для исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. Подсудимый имеет постоянное место работы, что позволяет отбывать исправительные работы, отмечено в приговоре.

ИА “Орелград”