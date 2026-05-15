На Орловщине стартует отбор на получение грантов «Агротуризм»

Очередной конкурсный отбор предназначен для сельхозпроизводителей.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении отбора получателей гранта «Агротуризм». Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области». Гранты предназначены для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, относящихся к категории «малое предприятие» или «микропредприятие».

По условиям отбора, претенденты должны быть зарегистрированы и осуществлять деятельность более 12 месяцев на сельской территории или на территории сельской агломерации Орловской области. А их проекты развития сельского туризма должны пройти конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства РФ. Размер гранта зависит от доли собственных средств заявителя, направляемых на реализацию проекта: до 3 миллионов рублей при софинансировании не менее 10 процентов стоимости проекта до 10 миллионов рублей при софинансировании не менее 25 процентов.

Окончательный размер гранта определяет комиссия Министерства сельского хозяйства РФ. Средства предоставляются на финансовое обеспечение части затрат, связанных с реализацией проектов развития сельского туризма. Направления расходов определяются Минсельхозом России и включают в себя, в частности, создание или модернизацию объектов размещения туристов, благоустройство территории, приобретение оборудования и техники, проведение коммуникаций и другие мероприятия.

Заявки и документы принимаются в электронной форме через государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет» с использованием портала предоставления мер финансовой государственной поддержки. Доступ к системе осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Ключевые требования к участникам таковы: отсутствие задолженности по налогам, сборам и страховым взносам; отсутствие статуса иностранного агента; наличие земельного участка в собственности или пользовании на срок не менее 5 лет, вид разрешенного использования которого соответствует плану проекта; включение в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; наличие дополнительных кодов ОКВЭД по классам 55 (деятельность по предоставлению мест для временного проживания), 56 (общепит), 79 (туристические услуги) и 93 (спорт, отдых, развлечения).

В составе заявки необходимо представить заявление о предоставлении гранта, проект развития сельского туризма, прошедший отбор в Минсельхозе РФ, документы, подтверждающие наличие собственных средств на реализацию проекта или кредитный договор, презентацию проекта, видео- и фотоматериалы, согласие на обработку персональных данных, а также справку о структуре учредителей, если соискателями являются юридические лица.

ИА “Орелград”