Получение субсидий на племенное животноводство упростили

Орловские власти сделали важный шаг навстречу животноводам.

Правительство Орловской области приняло постановление, упрощающее процедуру получения субсидий на племенное животноводство. В частности, изменения внесены в порядок предоставления субсидий на поддержку приоритетных направлений АПК, а именно: на поддержку племенного животноводства и приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных.

Согласно поправкам, отныне к заявке на получение субсидии на приобретение племенного молодняка в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, вместо копий племенных свидетельств можно прилагать копии карточек племенных животных в соответствии с формами отчетности, утвержденными Минсельхозом России.

Поясним, что именно это упрощает документооборот для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Постановление правительства региона направлено на дальнейшее развитие племенной базы агропромышленного комплекса Орловской области. Тем временем региональный департамент сельского хозяйства объявил о проведении отбора на предоставление субсидий. Они предназначены на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства, приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных и производства молока.

Как сообщила пресс-служба губернатора, заявки и документы для участия в отборах необходимо направлять через государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет» с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

По данным областного правительства, в Орловской области в сфере молочного скотоводства работают девять племенных организаций. Поголовье дойного племенного стада по состоянию на 1 апреля 2026 года составило 5214 голов. Объем производства молока племенными организациями за 2025 год составил 45 тысяч тонн, что составляет 38 процентов от общего производства молока в сельскохозяйственных организациях.

По данным Орелстата, по состоянию на начало апреля 2026 года, в сравнении с соответствующей датой предыдущего года, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Орловской области увеличилось на 2000 голов, или на 1,5 процента. При этом поголовье коров уменьшилось на 3200 голов, или на 7,9 процента.

ИА “Орелград”