Председатель совета директоров «Орелстроя» прогнозирует «масштабную перестройку» отрасли

Финансовая устойчивость, качество проектов и способность работать в долгую.

Председатель совета директоров ПАО «СЗ «Орелстрой» Александр Бударин в интервью «Орловскому вестнику» заявил, что строительная отрасль переживает не кризис, а «масштабную структурную перестройку» с кризисными явлениями. На первый план выходят финансовая устойчивость и качество проектов, а не темпы любой ценой.

«Региональный рынок более чувствителен к уровню доходов населения и доступности ипотеки. Если в крупнейших городах часть спроса инвестиционная, то в Орловской области недвижимость основном приобретается для жизни».

Однако у региона есть и преимущества, отметил Александр Бударин. Здесь относительно доступная стоимость жилья, высокий спрос на «жилье для семьи», возможность комплексного развития территорий.

По словам Александра Бударина, убыток компании по итогам 2025 года связан с созданием резерва в 643,7 млн рублей — это бухгалтерский инструмент, а не результат плохой работы. Без учета резервов компания получила бы прибыль около 130 млн рублей. Отказ от дивидендов Бударин назвал «проявлением ответственной корпоративной политики»: ресурсы направляются на инвестиции в будущее.

«Кроме того, совет директоров при выработке рекомендаций обязан учитывать не только текущий финансовый результат, но и перспективную устойчивость компании, объем обязательств, инвестиционную программу, нагрузку по проектному финансированию и риски рынка».

Внутри компании идет работа по повышению эффективности активов. Промышленный блок («Орелстройиндустрия») планируется модернизировать, а непрофильный логистический актив (АО «Стройтранс») — реализовать. Бударин подчеркнул, что позиция компании — максимальная прозрачность решений по активам.

«Орелстрой» продолжает строить, не задирает цены и предлагает рассрочки. В 2025 году больше половины введенного многоквартирного жилья в регионе пришлось на проекты компании. Среди крупных проектов — 20-летний план КРТ с инвестициями 21 млрд рублей.

«Как показывают данные наш.дом.рф, средневзвешенная цена квадратного метра в Орле на 1 апреля 2026 года составляет 108 тысяч рублей. Это делает наше предложение одним из самых доступных в центральной России», – подчеркнул Александр Бударин.

Председатель совета директоров ПАО «СЗ «Орелстрой» не ожидает резкого падения цен на жилье, считает, что эпоха быстрого роста завершилась. По его мнению, лучшее время для покупки — сейчас.

«Банк России прогнозирует ключевую ставку в 8–10% к 2027 году и возврат к целевым 7,5–8,5% к 2028-му. Это официальный базовый сценарий регулятора. Когда ставка опустится до этих значений, рыночная ипотека станет посильной для большинства орловских семей».

Отложенный спрос, накопленный за два года, хлынет на рынок. По мнению Бударина, те, кто купит жилье сегодня, окажутся в выигрыше.

«Мы это говорим не ради красного словца — это логика рынка. При этом жилье в Орловской области остается одним из наиболее доступных в Центральной России. И задача всех участников рынка — сохранить эту доступность, одновременно повышая качество городской среды и устойчивость строительной отрасли региона».

ИА “Орелград”