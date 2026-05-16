Порядок взыскания долгов перед бюджетом приняли в Болхове

Чиновники должны будут следовать указаниям новой методички.

Администрация города Болхова внедрила регламентированную процедуру работы с дебиторской задолженностью по платежам в местный бюджет. Новое постановление властей четко распределяет обязанности чиновников от контроля за своевременностью платежей до принудительного взыскания через суд и взаимодействия с приставами. То есть получилась своего рода методичка для местных чиновников.

Документ разработан во исполнение «Плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании регионального и местных бюджетов Орловской области на 2026 год», следует из его преамбулы. За исполнение плана в администрации определены три ответственных сотрудника: ведущий специалист по вопросам управления муниципальным имуществом, ведущий специалист по вопросам земельного права и земельным отношениям и юрист. А учет денежных взысканий и штрафов с применением унифицированных форм Минфина РФ будет вести бухгалтерия.

Новый порядок состоит из пяти блоков. Первый – профилактика долгов. В его рамках специалисты обязаны контролировать правильность исчисления и своевременность уплаты платежей в бюджет, следить за фактическим зачислением средств, своевременно начислять пени и штрафы. Ежеквартально должен проводиться анализ расчетов с должниками. Блок второй представляет собой досудебное урегулирование. В этом случае должнику направляется требование или претензия о погашении задолженности. Рассматривается возможность предоставления отсрочки, рассрочки или реструктуризации долга. Также допускается информирование должника по телефону.

Принудительное взыскание является следующим, третьим шагом. Из документа следует, что если должник добровольно не погасил долг в установленный срок, то юрист администрации в течение 30 рабочих дней готовит и направляет исковое заявление в суд. После получения исполнительного документа в течение 10 рабочих дней он направляется судебным приставам. При отказе суда юрист обязан обжаловать решение.

Четвертым шагом является взаимодействие с приставами и мониторинг. Согласно методичке на стадии исполнительного производства юрист должен запрашивать у приставов информацию о ходе мероприятий, сумме непогашенной задолженности, розыске должника или его имущества, а также проводить мониторинг эффективности взыскания. Пятый блок – хранение документов. Все документы о претензионно-исковой работе, включая судебные акты, хранятся у юриста на бумажных носителях, следует из постановления администрации города.

Новый порядок призван систематизировать работу муниципальных чиновников по наполнению бюджета. По замыслу руководства города, четкая регламентация действий и назначение конкретных ответственных должны повысить эффективность взыскания задолженности по налогам, арендной плате, штрафам и иным платежам в бюджет. Контроль за исполнением постановления врио главы города Наталья Толпыгина оставила за собой.

Тем временем администрация Болхова и депутаты Болховского горсовета утвердили отчет об исполнении бюджета города за 2025 года. Из документа следует, что по доходам он был исполнен на 104,1 процента – при плане 87,25 миллиона рублей фактически поступило 90,83 миллиона рублей. Собственные доходы бюджета города были запланированы в сумме 31,24 миллиона рублей, в реальности поступило 34,82 миллиона рублей, то есть план был перевыполнен на 11,5 процента. Общая сумма расходов бюджета города Болхова составила 93,3 миллиона рублей, или 96 процентов от годового плана.

ИА “Орелград”