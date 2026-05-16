С орловской школы взыскали деньги за еду

Она заплатит почти 120 тысяч рублей пеней за питание учащихся.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск ООО «Весна-Орел» к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37 имени дважды Героя Советского Союза маршала М.Е. Катукова города Орла». Это был иск о взыскании пеней за просрочку оплаты услуг по организации питания учащихся. Основной долг в размере более 2,2 миллиона рублей ответчик погасил уже после подачи иска. Как следует из материалов дела, в октябре 2025 года стороны заключили гражданско-правовой договор на оказание услуг по обеспечению питанием учащихся.

По условиям договора оплата должна была производиться в течение семи рабочих дней со дня подписания акта приемки. Стороны подписали акты оказанных услуг на общую сумму 2,401 миллиона рублей. Однако школа оплатила услуги лишь частично, на сумму 170,9 тысячи рублей. Ее задолженность перед поставщиком питания составила 2,23 миллиона рублей. Уже после того как истец обратился в суд, школа полностью погасила основной долг.

В связи с этим ООО «Весна-Орел» уточнило исковые требования и попросило взыскать только пени за просрочку платежа в размере. Суд принял отказ истца от требований о взыскании задолженности, так как это не противоречит закону и не нарушает права других лиц. Производство в этой части дела было прекращено. При этом суд признал требования о взыскании пеней обоснованными. Представленный истцом расчет пеней был проверен и признан арифметически верным. Суд постановил взыскать со школы № 37 в пользу ООО «Весна-Орел» 118,9 тысячи рублей в качестве пеней. Эти деньги дополнительной нагрузкой лягут на бюджет города.

Напомним, вопрос о долгах за питания учащихся на контроле держит Орловский горсовет народных депутатов. Так, в конце апреля ситуация с долгами была рассмотрена по инициативе председателя городского Совета Владимира Негина. Заместитель мэра Игорь Печерский представил депутатам подробный отчет о проделанной работе. Он сообщил, что на тот момент общая сумма просроченной кредиторской задолженности муниципальных образовательных организаций по контрактам с поставщиками составляла 761 миллион рублей.

Из них на питание в школах приходилось 110,4 миллиона рублей, на закупку продуктов для детских садов – 51,2 миллиона рублей. Как сообщала пресс-служба Орловского горсовета, в период с 26 марта по 9 апреля из городского бюджета было направлено 272,3 миллиона рублей на погашение задолженности. Средства были выделены из имеющихся лимитов бюджетных ассигнований. Из них 122,3 миллиона рублей пошли на разблокировку лицевых счетов школ, а 150 миллионов рублей – на разблокировку лицевых счетов детских садов.

По данным на 20 апреля была погашена принудительная задолженность по судебным решениям на сумму 141 миллион рублей, разблокированы лицевые счета 26 школ из 40. На этих счетах находились 81,2 миллиона рублей, аккумулированные из областного бюджета. Мэрия также сообщала о планах разблокировки еще 31 лицевого счета дошкольных организаций, из 60 имеющихся, на общую сумму 150 миллионов рублей. «В настоящее время работа по возобновлению операций финансирующих учреждений ведется в штатном режиме. Питание осуществляется во всех образовательных учреждениях города», – заверили тогда чиновники.

ИА “Орелград”