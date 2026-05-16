В Ливенском районе запретили иностранные займы

Новый долговой порядок приняли в Ливенском районе.

Вступил в силу «Порядок осуществления муниципальных заимствований, предоставления муниципальных гарантий и управления муниципальным долгом Ливенского района». Ранее его утвердил Ливенский районный Совет народных депутатов. Документ заменил собой аналогичный порядок, действовавший с 2013 года. Он определяет правила и последовательность действий при муниципальных заимствованиях – кредитах и займах, а также при управлении муниципальным долгом Ливенского района.

Согласно документу, муниципальные заимствования используются для покрытия дефицита бюджета района. Их также можно использовать для погашения существующих долговых обязательств. Заимствования в иностранной валюте, да еще и за пределами России, не допускаются. Долговые обязательства Ливенского района могут существовать в виде: муниципальных ценных бумаг; бюджетных кредитов; кредитов от кредитных организаций; муниципальных гарантий.

Установлено важное ограничение: объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением о бюджете общий объем доходов бюджета Ливенского района без учета безвозмездных субсидий, субвенций, дотаций и т.п. Кроме того, расходы на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году не могут превышать 15 процентов объема расходов бюджета района, за вычетом субвенций.

Программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период является обязательным приложением к решению о бюджете. Этим же решением устанавливается верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января каждого года. Право муниципальных заимствований от имени Ливенского района принадлежит администрации района.

Важная норма касается списания долгов. Если муниципальное долговое обязательство не предъявлено к погашению в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, оно считается полностью прекращенным и списывается с муниципального долга. Исключение составляют обязательства по кредитным соглашениям и долги перед Российской Федерацией, регионами страны и другими муниципальными образованиями.

Документ также детально регламентирует предоставление муниципальных гарантий. Гарантия может обеспечивать исполнение принципалом (третьим лицом) его обязательств перед бенефициаром (кредитором). Письменная форма гарантии обязательна. В ней в обязательном порядке указываются: наименования гаранта, бенефициара и принципала, объем обязательств и предельная сумма, срок действия, гарантийный случай, порядок исполнения и основания прекращения гарантии.

По данным администрации Ливенского района, общий объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2026 года составил 10 миллионов руб. Весь долг представлен кредитами областного бюджета. На 2026 год приоритетом при исполнении расходной части бюджета местные власти заявили недопущение просроченной кредиторской задолженности.

