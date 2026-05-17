Бюджет Ливен за первый квартал исполнен с дефицитом

Администрация города Ливны представила отчет об исполнении муниципального бюджета за первый квартал 2026 года. Из него следует, что за первые три месяца доходы города составили 339,09 миллиона рублей, а расходы – 351,275 миллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета составил 12,179 миллиона рублей. При этом годовые плановые назначения установлены на уровне: доходы – 1,663 миллиарда рублей, расходы – 1,742 миллиарда рублей.

Из отчета также следует, что доходная часть в отчетном периоде времени была исполнена на 20,4 процента от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы выросли на 9,277 миллиона рублей, или на 2,8 процента. Основной источник поступлений – это безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, которые составили 240,626 миллиона рублей. Объем таких поступлений составил 22,9 процента от годового плана.

Налоговые и неналоговые доходы принесли в казну 98,469 миллиона рублей, что составляет 16,1 процента от годового плана. Расходная часть бюджета исполнена на 20,2 процента от уточненного годового плана. По сравнению с первым кварталом 2025 года расходы сократились на 3,738 миллиона рублей, или на 1,1 процента. Бюджетный отчет уже изучила Контрольно-счетная палата города Ливны. В своем заключении она отметила, что на реализацию национальных проектов в первом квартале было направлено 11,075 миллиона рублей.

Так, по линии нацпроекта «Молодежь и дети» финансирование составило 10,216 миллиона рублей, по линии нацпроекта «Семья» – 859 тысяч рублей. А вот финансирование нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в отчетном периоде не осуществлялось. Также КСП отметила, что просроченная кредиторская задолженность по итогам квартала составила 5,309 миллиона рублей. А задолженность муниципального образования по бюджетному кредиту по состоянию на 1 апреля 2026 года достигла 29,25 миллиона рублей. Этот кредит должен быть погашен в 2027 году.

