Пьяная езда вылилась для жителя Нарышкино в 300 часов обязательных работ

Урицкий районный суд вынес приговор местному жителю, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, будучи уже наказанным за аналогичное правонарушение. Мужчина признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Как было установлено в суде, подсудимый в 2025 году уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Несмотря на это, в январе 2026 года он снова сел за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По данным пресс-службы суда, двигаясь по улице Комсомольской в поселке Нарышкино, подсудимый был остановлен сотрудником Госавтоинспекции ОМВД России по Урицкому району. У него имелись внешние признаки опьянения, поэтому он был отстранен от управления. При прохождении освидетельствования с помощью технического средства измерения было установлено наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,748 мг/л выдыхаемого воздуха при норме 0,16 мг/л.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему основное наказание в виде 300 часов обязательных работ и дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев Приговор еще не вступил в законную силу. В то же время вступил в силу приговор Верховского районного суда, который также признал местного жителя виновным по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Как следует из материалов дела, в феврале 2025 года мировым судьей судебного участка Верховского района данный гражданин уже был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда ему назначили штраф в размере 45 тысяч рублей и лишили права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Постановление вступило в законную силу 25 февраля 2025 года.

Однако уже 26 мая 2025 года примерно в 18 часов 30 минут этот же гражданин, имея явные признаки опьянения, сел за руль автомобиля и отправился кататься по улицам поселка Верховье. Уже через несколько минут он был остановлен государственным инспектором дорожного надзора отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Верховскому району и отстранен от управления. Водитель был направлен на медицинское освидетельствование.

В Верховской ЦРБ в присутствии понятых он прошел освидетельствование на анализаторе паров этанола. Результаты оказались красноречивыми: первый тест показал 0,821 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, второй – 0,863 мг/л. то есть предельно допустимая норма была превышена примерно в четыре раза, а факт алкогольного опьянения был подтвержден документально. Рассмотрение дела прошло в особом порядке судопроизводства, так как подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением.

В результате суд назначил пьяному водителю наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев. Однако, учитывая, что преступление относится к категории небольшой тяжести, суд заменил лишение свободы принудительными работами на тот же срок 10 месяцев, с удержанием 10 процентов из заработной платы осужденного в доход государства. Также ему было назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год. Кроме того, суд принял решение о конфискации автомобиля, которым управлял пьяный водитель, в собственность государства.

ИА “Орелград”