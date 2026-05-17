На Орловщине решили экономить на нацпроектах

В регионе утвержден порядок использования экономии по муниципальным контрактам.

Правительство Орловской области утвердило «Порядок направления экономии, образовавшейся при заключении муниципальных контрактов». Как следует из преамбулы документа, он разработан во исполнение федерального законодательства. Новый порядок определяет правила перераспределения сэкономленных средств, полученных из областного бюджета в рамках реализации национальных проектов.

Речь идет о средствах, которые муниципальное образование сэкономило при заключении контрактов на закупку товаров, работ или услуг для своих нужд. Источником этих средств являются межбюджетные трансферты и дотации из областного бюджета. Механизм такой: сэкономленные деньги не «зависают», а направляются на реализацию мероприятий муниципальных программ, которые обеспечивают достижение целей региональных и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Согласно постановлению правительства администрация муниципального образования, то есть района, города или округа, должна не реже одного раза в квартал направлять главному распорядителю средств областного бюджета предложения (профильному департаменту) о заключении дополнительного соглашения к ранее подписанным соглашениям о предоставлении межбюджетного трансферта. В зависимости от того, куда направляется экономия, предусмотрены разные условия.

При направлении сэкономленных средств на финансовое обеспечение того же мероприятия, в рамках которого экономия образовалась, в предложение включается условие об увеличении значений результатов предоставления трансферта исходя из размера экономии. Если экономия идет на другое мероприятие, то требуется более сложная процедура.

В этом случае предложение должно содержать три обязательных условия: увеличение значений результатов предоставления трансферта исходя из размера экономии; уменьшение объема бюджетных ассигнований на софинансирование расходного обязательства муниципального образования, по контракту которого возникла экономия; увеличение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение иного мероприятия, а также соответствующее изменение размеров межбюджетных трансфертов пропорционально уровню софинансирования, установленному соглашением.

Однако новым порядок предусмотрено и важное послабление. Так, если размер экономии не превышает 5 процентов от суммы межбюджетного трансферта, являющегося источником софинансирования контракта, то использовать ее можно без увеличения значений результатов. Для этого муниципалитет должен представить главному распорядителю информацию о размере экономии и обоснования ее использования (если экономия направляется на то же мероприятие) либо предложения с необходимыми условиями о перераспределении средств (если на иное мероприятие).

ИА “Орелград”