На Орловщине несовершеннолетний врезался на мопеде в «Ладу»

Авария произошла в райцентре Покровском.

ДТП случилось накануне примерно в 20 часов 30 минут. Юноша катал девушку на мопеде Racer GS 50. Как рассказали в ГАИ Орловской области, водитель и пассажирка родились в 2009 году.

У дома по Берёзовому проезду, 18, молодой орловец не уступил дорогу «Ладе Гранте» и врезался в легковой автомобиль. Машиной управлял мужчина 1994 года рождения.

Оба несовершеннолетних получили телесные повреждения. Врачи осмотрели их и отпустили домой.

Всего за выходные на Орловщине зарегистрировали шесть ДТП.

