Ещё один участник СВО хочет пойти от Орловщины в Госдуму

18.5.2026 | 11:11 Новости, Политика, СВО

На праймериз «Единой России» заявился Игорь Сазонов.

Мужчина хочет участвовать в выборах от одномандатного избирательного округа №147 (который соответствует нашему региону).

Игорь Сазонов родился в 1990 году в Новосибирске. Обучался в местном юридическом институте. Сейчас получает высшее образование как психолог. Около 10 лет занимается консультированием по партийным и социальным проектам.

Сазонов рассказал, что с 2014 помогал жителям и ополченцам Донбасса. В 2022 году сам отправился на СВО — добровольцем. Сейчас он регулярно посещает боевые подразделения, а также бывает и на передовой.

Конкурировать с Игорем Сазоновым за право идти на выборы от «Единой России» по данному округу будут четверо других участников — Наталья Александрова, Александр Бирюков, Максим Князев и Дмитрий Пантюхин.

Участвовать в праймериз в качестве претендентов в кандидаты по спискам от партии пока захотели тоже пятеро – Михаил Вдовин, Леонид Ветров, Сергей Кореневский, Роман Киселёв и Михаил Нимак. Отметим, что Ветров и Нимак также являются участниками СВО.

ИА «Орелград»


