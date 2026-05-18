Орловские муниципалитеты сразятся за федеральный финал

Стартовал прием заявок на региональный этап конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области объявил о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2026 году. Муниципальные образования региона приглашаются к участию в конкурсном отборе, победители которого представят область на федеральном уровне. Конкурс проводится на основании постановления правительства Орловской области.

Его главная цель – выявление и поддержка лучших муниципальных практик, а также формирование пула кандидатов для участия в федеральном этапе состязания. Заявки принимаются от муниципальных округов, городских округов, а также городских и сельских поселений Орловской области. Участники распределяются по двум категориям: первая категория – муниципальные и городские округа, городские поселения; вторая категория – сельские поселения.

В этом году соревнование проводится по пяти ключевым направлениям: «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»; «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования»; «Повышение узнаваемости муниципального образования («бренд территории»)»; «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»; «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)».

Для участия необходимо представить в конкурсную комиссию заявки, подготовленные по формам, утвержденным федеральными ведомствами – Минстроем, Минэкономразвития и Роснациональностями. Прием заявок продлится до 15 июня 2026 года. Комиссия оценит работы на соответствие целям конкурса, а также по критериям, утвержденным федеральными органами исполнительной власти. Работы победителей будут направлены в федеральную конкурсную комиссию до 1 августа 2026 года.

Тем временем губернатор Андрей Клычков распределил 1 миллион рублей. Эти деньги будут направлены районам в виде дотаций на «стимулирование по результатам осуществления оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства и законодательства РФ о налогах и сборах за 2025 год». Так, Мценский район за отличную финансовую дисциплину в качестве бонуса получит из областного бюджета 201,6 тысячи рублей, Дмитровский и Урицкий районы – по 200,2 тысячи рублей, Корсаковский и Сосковский районы – по 199 тысяч рублей.

