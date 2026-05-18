В Орле пройдет финал конкурса «Поэтический адрес войны…»

Орловцев позвали на торжественную церемонию награждения конкурса чтецов.

Орловский областной центр народного творчества пригласил желающих на торжественную церемонию награждения Межрегионального конкурса чтецов «Поэтический адрес войны…». Он посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Как пояснили организаторы, церемония состоится 20 мая в 14:00 в Центральной городской модельной библиотеке им. А. С. Пушкина.

Это будет финал творческого состязания, объединившего талантливых исполнителей из разных регионов. Через искусство декламации участники конкурса, от мала до велика, отдали дань памяти подвигу советского народа. В ходе мероприятия зрители увидят яркие и эмоционально насыщенные выступления победителей и призеров. Жюри назовет имена победителей в четырех творческих номинациях: проза; поэзия; авторское стихотворение; литературно-музыкальная композиция.

Победители и призеры в каждой категории получат дипломы и памятные призы, отметили в Орловском областном центре народного творчества. Церемония награждения станет торжественным финалом конкурса и возможностью еще раз вспомнить о героическом прошлом нашей страны через силу слова и художественное исполнение. Ранее Орловский государственный аграрный университет обнародовал итоги другого масштабного творческого состязания, а именно конкурса чтецов, организованного управлением воспитательной работы и молодежной политики.

Как пояснили в вузе, конкурс был посвящен Году единства народов России. В этом году на него было подано рекордное количество заявок – 110 творческих номеров. А сам конкурс вышел на международный уровень, в нем принимали участие студенты из Беларуси, Монголии и Кыргызстана. География участников впечатляет. Творческие работы в Орел прислали студенты, магистранты, аспиранты и сотрудники вузов из Армавира, Барнаула, Бреста, Владивостока, Вологды, Воронежа, Красноярска, Комсомольска-на-Амуре, Липецка, Минска, Могилева, Москвы, Нижнего Новгорода, Омска, Охи, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Тюмени, Уфы, Челябинска, Югры и Южно-Сахалинска.

Ряд призовых мест завоевали представители Орловской области, в основном студенты Орловского ГАУ. Например, первое место в номинации «Художественное представление произведений советских и российских авторов XVIII-XXI вв. Ансамбль» заняли театральная студия «Вариант» и студия исторического танца «Дворянское гнездо». В номинации «Исполнение стихотворения, написанного на языке одного из народов России» первенствовала Мария Дец из Орловского ГАУ.

