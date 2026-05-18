Орловским школьникам дали уроки налоговой грамотности

С начала 2026 года в образовательных учреждениях Орловской области прошло 72 урока налоговой грамотности. Занятия состоялись в рамках образовательного проекта «юНГа», направленного на формирование у школьников ответственного отношения к финансам и повышение уровня правовой культуры. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России.

В ведомстве пояснили, что такие уроки проводятся для учеников 5-6 классов. В доступной и интерактивной форме ребятам рассказывают об основах налоговой системы России. Им рассказывают о том, какие налоги существуют и чем они отличаются от других обязательных платежей. Кроме того, школьники узнают о правах и обязанностях налогоплательщиков, а также о том, почему так важно своевременно уплачивать налоги для развития государства, региона и родного города.

На днях такое занятие прошло для школьников в селе Путимец Орловского муниципального округа, отметили в пресс-службе УФНС России по Орловской области. Сначала налоговики рассказали ученикам о своей профессии и личном опыте работы в налоговых органах. А затем для ребят провели увлекательную викторину, которая завершилась вручением подарков. В планах налоговой службы дальнейшее расширение проекта и проведение подобных уроков в других образовательных учреждениях региона.

Тем временем сотрудники областной налоговой службы организовали работу мобильного офиса в МФЦ города Мценска. Они проинформировали посетителей о предоставлении льгот по транспортному налогу ветеранам боевых действий. Как пояснили в УФНС, для этой категории граждан установлена федеральная льгота, в соответствии с которой произведен перерасчет за 2022-2024 годы. Результаты перерасчета можно посмотреть в своем личном кабинете на сайте ФНС России.

Данная льгота действует в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика, при этом мощность автомобиля значения не имеет. Но важно знать, что льгота не распространяется на автомобили, облагаемые налогом с повышающим коэффициентом стоимостью от 10 миллионов рублей, а также на водные, кроме моторных лодок, и воздушные транспортные средства. Если налогоплательщик не представит уведомление о выборе объекта, льгота будет предоставлена автоматически в отношении транспортного средства с максимальной суммой налога.

Кроме того, жителям Мценска напомнили о том, что в отделениях МФЦ Орловской области доступны 35 услуг ФНС России для граждан и бизнеса. Среди них: подключение к личному кабинету налогоплательщика, подача заявления на льготу или декларации 3-НДФЛ, получение налогового уведомления, регистрация организации или открытие ИП, выписки из различных реестров и многое другое.

