Орловец не смог улететь в ОАЭ из-за проблем с оплатой тура

Однако ему удалось вернуть заплаченные деньги через суд.

Покровский районный суд Орловской области удовлетворил иск местного жителя к туроператору о взыскании средств за сорванную поездку в Объединенные Арабские Эмираты. Как было установлено в судебном заседании, в августе 2025 года мужчина решил отправиться в отпуск вместе со своей семьей. Он приобрел тур на троих в ОАЭ. Стоимость путевки составила 275 тысяч рублей. Договор был заключен с турагентом, который после подтверждения заявки туроператором принял от клиента наличные деньги.

Как сообщили в пресс-службе суда, турагент перечислил стоимость тура оператору за вычетом своего вознаграждения, однако деньги поступили на счет с просрочкой. В итоге туроператор аннулировал заявку, когда туристы уже выехали в аэропорт. Агент вернул истцу свою комиссию в полном объеме. Но вернуть полную стоимость поездки не смог, так как основные средства оказались заблокированы на счету оператора.

Несостоявшийся турист пытался разрешить спор полюбовно. Однако досудебная претензия, направленная в адрес туроператора, осталась без удовлетворения. После этого мужчина обратился в суд за защитой своих прав как потребитель. Истец потребовал взыскать не только стоимость тура, но также убытки, неустойку, моральный вред и штраф. «Суд, исследовав представленные доказательства в совокупности, признал требования истца обоснованными», – сообщила пресс-служба Покровского районного суда, отметив, что решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области напомнили гражданам об их правах в случае возникновения проблем с перелетом. Нормами воздушного законодательства установлена ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажиров, багажа или груза. За просрочку доставки в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50 процентов провозной платы, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы или иных не зависящих от него обстоятельств.

