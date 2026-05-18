По Орловщине незаконно возили быков

Нарушение выявил и пресёк Россельхознадзор.

Как рассказали в орловском управлении ведомства, это произошло в ходе рейда. Мероприятие проводилось совместно с ГАИ. Рейд организовали на трассе «Крым».

Подозрение вызвал грузовик, перевозивший 23 головы крупного рогатого скота. У водителя не оказалось адекватных сопроводительных документов. Он предъявил ветеринарное свидетельство на 34 головы КРС. Однако оно было датировано 22 апреля и уже гасилось получателем.

Кроме того, машина следовала не из Брянской области в Курскую, как в документах, а в противоположном направлении. По словам водителя, скот везли на убой.

Россельхознадзоро выяснил, что владельцем КРС является ИП Артышов Хумоюн Базарбаевич, зарегистрированный в Курской области во Льговском районе. Ранее ведомство уже предъявляло к нему обоснованные претензии по другому поводу.

В итоге скот вернули на ферму предпринимателя, причём при сопровождении экипажей ДПС. Россельхознадзор планирует провести в отношении ИП масштабную проверку.

Также в суд направлен иск о понуждении предпринимателя к выполнению ограничительных мероприятий. Если суд одобрит требования, а ИП не исполнит решение, то ему придётся понести уже уголовную ответственность.

ИА «Орелград»