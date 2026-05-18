В Орле состоится служба в честь Афанасия Сайко

Несколько дней назад орловского подвижника официально признали святым.

Прославление Афанасия Сайко состоится в Богоявленском соборе. Его проведёт митрополит Орловский и Болховский Тихон. Также глава митрополии отслужит литургию.

Служба состоится 21 мая, в православный праздник Вознесения. Начало – в 9 часов.

Напомним, что Богоявленский собор играл особую роль в судьбе Афанасия Сайко. Именно здесь, на колокольне этого храма, он поселился в 1921 году. Считается, что с этого и начался его духовный подвиг.

